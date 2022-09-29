Полезный совет для пенсионеров: в какой период года выгоднее всего подавать документы на пенсию

Чтоб подать документы, граждане пенсионного возраста имеют три месяца с даты рождения

Пока часть украинцев ожидает планового повышения пенсий с 1 октября, другие только готовятся выйти на заслуженный отдых и начать получать от государства деньги. Следует отметить, что размер будущих выплат зависит не только от лет страхового стажа и получаемой зарплаты, но и от времени назначения выплат.

Как передает издание "На пенсии", выгоднее всего тем, кто достигает пенсионного возраста в конце календарного года и соответственно в этот же период подает документы в Пенсионный фонд Украины. При этом не следует забывать, что пенсионер должен подать документы в течение трех месяцев со дня рождения.

Специалисты объясняют это таким образом — минимальный размер пенсии зависит от размера средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующие обращению за назначением пенсии. Так, если показатель средней заработной платы за 2020-2022 годы окажется выше показателя за 2019-2021 годы (10846 грн 37 копеек), то за назначением пенсии будет выгоднее обращаться в начале 2023 года.

Напомним, что размер минимальной заработной платы также вырастет уже с 1 октября этого года – выплаты увеличатся с 6500 до 6700 гривен.

Также "Телеграф" сообщал, что со следующего года будущим пенсионерам для того, чтобы выйти на пенсию, понадобится больше лет стажа. Также мы писали, что украинские женщины могут внести время от рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста в стаж при наличии определенных условий. Но даже большой стаж не гарантирует большую пенсию — все дело в размере зарплаты.