Впливає не лише стаж: як на розмірі пенсії може позначитися вік людини

Поспішати зі звільненням із роботи людям пенсійного віку не завжди варто

Поки в Україні частина нинішніх пенсіонерів готується отримувати підвищені пенсії з жовтня, деякі громадяни лише замислюються над виходом на заслужений відпочинок. При цьому важливо враховувати не тільки період року для подання документів до ПФУ, а й власний вік. Це важливо, адже з подоланням певного вікового "бар’єру" в Україні немає зобов’язання щодо виходу на пенсію "тут і зараз".

Більш детально про те, як пов’язаний вік та розмір пенсійних виплат, розповів директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак, пише видання "На пенсії". Він підкреслив, що багато роботодавців зацікавлені у звільненні співробітників пенсійного віку, не вважаючи за потрібне їх утримувати далі.

Вік, у якому людина може піти на пенсію, розуміючи, що нова робота їй навряд чи світить, Ганущак називає віком втоми. У випадку, коли людина справді йде на заслужений відпочинок, система розраховує розмір пенсії із зарплати, яку вона отримувала після 2001 року. При цьому в законі дозволяють "приплюсувати" стаж у розмірі п’яти років, отриманого до цього періоду. Експерт вважає подібні умови несправедливими, адже багато українців працювали і до 1996 року.

"Справедливо було б враховувати при нарахуванні пенсії весь фактичний стаж до 2001 року, вважаючи, що до 2001 року особа отримувала середню по країні зарплату", — зазначає Юрій Ганущак.

Власне, згідно із цим законом виходить така ситуація: чим пізніше людина вийде на пенсію, тим більшу пенсію в майбутньому може розраховувати. На це впливає не лише наявність стажу, а й його підрахунок для працівників віком від 60 років. Кожен додатковий рік у разі розраховується з підвищеним коефіцієнтом.

Ганущак упевнений, що ранній вихід на пенсію, якщо людина ще може продовжувати роботу, боляче б’є по гаманцю таких українців у найближчому майбутньому. Особливо чутливою є категорія людей, яка пішла на заслужений відпочинок завдяки наявності різних пільг — багато хто з них приречений на мізерні виплати від держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якою пенсією розраховується пенсія та як її розмір можна перевірити самому.

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