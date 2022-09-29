Корисна порада для пенсіонерів: у який період року найвигідніше подавати документи на пенсію

На те, щоб подати документи, громадяни пенсійного віку мають три місяці з дати народження

Поки частина українців очікує на планове підвищення пенсій з 1 жовтня, інші тільки готуються вийти на заслужений відпочинок і почати отримувати від держави гроші. Варто зазначити, що розмір майбутніх виплат залежить не тільки від років страхового стажу й зарплатні, яку ви отримували, а й від часу призначення виплат.

Як передає видання "На пенсії", найвигідніше тим, хто досягає пенсійного віку наприкінці календарного року і відповідно у цей же період подає документи до Пенсійного фонду України. При цьому не варто забувати, що пенсіонер має подати документи протягом трьох місяців з дня народження.

Фахівці пояснюють це таким чином — мінімальний розмір пенсії залежить від розміру середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, які передують зверненню за призначенням пенсії. Так, якщо показник середньої заробітної плати за 2020-2022 роки виявиться вищим за показник за 2019-2021 року (10846 грн 37 копійок), то за призначенням пенсії буде вигідніше звертатися на початку 2023-го року.

Нагадаємо, що розмір мінімальної заробітної плати також зросте вже з 1 жовтня цього року — розмір виплат збільшиться з 6500 до 6700 гривень.

Також "Телеграф" повідомляв, що з наступного року майбутнім пенсіонерам для того, аби вийти на пенсію знадобиться більше років стажу. Також ми писали, що українські жінки можуть внести час від народження дитини й до досягнення нею трирічного віку в стаж за наявності певних умов. Але навіть великий стаж не гарантує великої пенсії — вся справа в розмірі зарплати.