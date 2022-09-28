Одній з категорій українців змінять розмір пенсій: скільки отримуватимуть з жовтня

Крім мінімальної пенсії українці отримуватимуть надбавки і доплати

В Україні з наступного місяця, а саме з 1 жовтня, планують перерахувати мінімальні військові пенсії по інвалідності. Сума, на яку збільшаться щомісячні виплати, залежатиме від групи та військового звання.

Як повідомляє видання ZN.U, мінімальний розмір пенсійних виплат для громадян, які отримали інвалідність унаслідок війни, складатиме від 4 396 до 6532,50 гривень у залежності від групи інвалідності, а також від 4 186 до 5 986,50 гривень в залежності від військового звання.

Крім того, до мінімальної щомісячної пенсії додаватимуть певні надбавки, доплати і підвищення. Усе це передбачено чинним українським законодавством.

Так, для громадян з інвалідністю розмір мінімальної пенсії не буде нижчим від:

інвалідність першої групи — 13 175,50 гривень,

інвалідність другої групи — 10 641,75 гривень,

третьої групи — 7 297,20 грн.

Варто наголосити, що вищевказані виплати для цієї категорії громадян встановлюються в рамках постанови Кабінету міністрів щодо встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, українцям розповіли, як вийти із проблеми тим, хто реально може втратити свої пенсійні виплати.

Нагадаємо також, що ще одна категорія жителів України може розраховувати на надбавку до пенсій вже у жовтні.