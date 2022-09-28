Одной из категорий украинцев изменят размер пенсий: сколько будут получать с октября

Кроме минимальной пенсии, украинцы будут получать надбавки и доплаты

В Украине со следующего месяца, а именно с 1 октября, планируется пересчет минимальных военных пенсий по инвалидности. Сумма, на которую увеличатся ежемесячные выплаты, будет зависеть от группы и воинского звания.

Как сообщает издание ZN.U, минимальный размер пенсионных выплат для граждан, получивших инвалидность в результате войны, будет составлять от 4 396 до 6532,50 гривен в зависимости от группы инвалидности, а также от 4 186 до 5 986,50 гривен в зависимости от военного звания.

Кроме того, в минимальную ежемесячную пенсию будут добавлять определенные надбавки, доплаты и повышение. Все это предусмотрено действующим законодательством Украины.

Так, для граждан с инвалидностью размер минимальной пенсии не будет ниже:

инвалидность первой группы — 13 175,50 гривен,

инвалидность второй группы — 10 641,75 гривен,

третьей группы — 7 297,20 грн.

Следует отметить, что вышеуказанные выплаты для этой категории граждан устанавливаются в рамках постановления Кабинета министров об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам рассказали, как выйти из проблемы тем, кто реально может потерять свои пенсионные выплаты.

Напомним также, что еще одна категория жителей Украины может рассчитывать на прибавку к пенсиям уже в октябре.