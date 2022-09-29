Жити стане краще – в Україні з 1 жовтня зросте зарплата

Зарплата зросте, але є один нюанс

Згідно з чинним законодавством, з 1 жовтня в Україні зросте мінімальна заробітна плата, щоправда, її зростання буде зовсім невеликим.

Так, згідно із законом України про держбюджет на 2022 рік мінімальна зарплата в жовтні зросте з нинішніх 6500 до 6700 гривень. Тобто зростання становитиме лише 200 гривень. Звісно, таке зростання важко назвати адекватним з урахуванням зростання інфляції цього року. Навіть за офіційними даними, він склав як мінімум 20%, при тому що продукти харчування подорожчали ще сильніше.

Тим не менш, українцям доведеться задовольнятися цим зростанням мінімальної оплати праці і весь 2023 рік, оскільки ЗУ "Про держбюджет на 2023 рік" передбачає мінімальну заробітну плату в 6700 гривень і на весь майбутній рік.

Втім, той самий закон передбачає зростання середньої зарплати у 2023 році з нинішніх 15 тисяч гривень до 18,5 тисячі гривень на місяць. Але це 25-відсоткове зростання доходів буде "з’їдене" прогнозованою в 30% інфляцією.

Тим часом уже з жовтня малий бізнес відчує на собі принади зростання мінімальної зарплати. Податки, які стягуються з ФОПів на єдиному податку і не зростуть, незважаючи на зростання мінімалки. Але їм доведеться платити приблизно на 40 гривень на місяць більше ЄСВ із кожного співробітника.