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Жить станет лучше – в Украине с 1 октября вырастет зарплата

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Зарплата вырастет всего на 200 гривен
Зарплата вырастет всего на 200 гривен

Зарплата вырастет, но есть один нюанс

Согласно действующему законодательству, с 1 октября в Украине вырастет минимальная заработная плата, правда ее рост будет совсем небольшим.

Так, согласно закону Украины о госбюджете на 2022-й год минимальная зарплата в октябре вырастет с нынешних 6500 до 6700 гривен. То есть рост составит всего 200 гривен. Конечно, такой рост сложно назвать адекватным с учетом роста инфляции в этом году. Даже по официальным данным он составил как минимум 20%, при том что продукты питания подорожали еще сильнее.

Тем не менее украинцам придется довольствоваться этим ростом минимальной оплаты труда и весь 2023 год, поскольку ЗУ "О госбюджете на 2023 год" предполагает минимальную заработную плату в 6700 гривен и на весь будущий год.

Впрочем, тот же закон предполагает рост средней зарплаты в 2023 году с нынешних 15 тысяч гривень до 18,5 тысяч гривень в месяц. Но этот 25-процентный рост доходов будет "съеден" прогнозируемой в 30% инфляцией.

Тем временем, уже с октября малый бизнес ощутит на себе прелести роста минимальной зарплаты. Налоги, взимаемые с ФОПов на едином налоге и не вырастут, несмотря на рост минималки. Но им придется платить примерно на 40 гривен в месяц больше ЕСВ с каждого сотрудника.

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#Инфляция #Зарплата #Доходы #Минимальная зарплата