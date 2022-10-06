Получение пенсии во время войны: в Кабмине рассказали, как поступать в сложном случае

Это касается тех, чей умерший родственник был кормильцем семьи

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину в стране возникли определенные проблемы оформления определенных документов и выплат для людей из оккупированных или сильно пострадавших от войны регионов. В частности, бывают случаи, когда пенсионер умер, но так как официальные органы власти, похоронная служба не функционируют, смерть может быть незадокументирована никоим образом. Бывают случаи, когда родственники вообще не знают, где человек похоронен. Так что на такой случай есть ряд шагов, чтобы, например, жена погибшего могла получать часть его пенсии.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины. Как отмечается, согласно статье 52 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" сумма пенсии, принадлежавшая умершему пенсионеру, выплачивается членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на момент его смерти. Однако при отсутствии документов дело может решаться в судебном порядке.

"В случае отсутствия медицинского заключения относительно причины смерти или отсутствия медицинской справки, в которой констатируется факт смерти и невозможности предоставления данных документов в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для проведения государственной регистрации смерти, дело об установлении юридического факта смерти решается в судебном порядке", – говорится в сообщении.

Это возможно согласно приказу Министерства юстиции Украины "Об утверждении Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине" от 18.10.2000 г. № 52/5. Таким образом, члены семьи должны обратиться за пенсионными выплатами умершего пенсионера в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (после того, как наследником подано заявление о принятии наследства в государственную нотариальную контору).

При этом если обращается несколько членов семьи, то сумма делится поровну между ними. В случае, если за частью пенсии никто не обращается, то вся невыплаченная сумма идет наследством погибшего.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Пенсионном фонде Украины рассказали, как получилось так, что пенсионеров теперь меньше, а доходы фонда значительно выросли.