А какая у вас будет пенсия? Как подсчитать выплаты заранее

В Украине можно воспользоваться пенсионным калькулятором

Рост пенсионных выплат — одна из новинок октября 2022 года. Но те украинцы, кто еще работает, уже могут узнать, какая пенсия им "светит" в будущем. Для этого на сайте Пенсионного фонда есть специальный функционал — "Пенсионный калькулятор".

Для того, чтобы им воспользоваться необходимо войти на портал с помощью электронной подписи. Пользователю доступна информация для него и его трудовой деятельности из реестра. Посчитать пенсию можно будет введя разные условия, например — как с имеющимися данными, так и с учетом будущего стажа на дату наступления пенсионного возраста.

Как посчитать свою пенсию

Выбрать метод подсчета. Проверить персональные данные и дозаполнить если чего-то нехватает. Добавить периоды работы, если есть такая нужда. Нажать кнопку "Сохранить и подсчитать".

Пенсионный калькулятор

Выбор метода подсчета важен, поскольку он показывает, имеет ли пользователь право на пенсию по достижению определенного возраста. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине готовятся запустить накопительную пенсию. Часть граждан благодаря особенностям своего трудового пути может стать пенсионером намного раньше, чем обычно это бывает.