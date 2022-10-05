Некоторые пенсионеры могут получить одноразовую помощь в размере 10 пенсий: какие условия

Размер пособия рассчитывается индивидуально с учетом стажа и зарплаты, которую лицо получало во время работы

Некоторые пенсионеры в Украине имеют возможность получить пенсию на шесть месяцев вперед, но есть и такие, кому предусмотрена выплата от государства в размере 10 пенсий. В частности, это касается лиц, имеющих право на досрочную пенсию, но вышедших на нее по достижению возраста.

Как пишет издание "На пенсии", для получения дополнительной выплаты нужно соответствовать нескольким критериям.

Кто может претендовать на выплату от государства размером в 10 пенсий

Отмечается, что такую денежную помощь дают лицам:

которым, начиная с 1.10.2011, была назначена пенсия по возрасту в соответствии с Законом № 1058;

которые в день достижения пенсионного возраста работали в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, где работа дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

которые получили полный страховой стаж на таких должностях (мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет);

которые до этого не получали ни одного из видов пенсий (т.е. лица, получавшие пенсию раньше и по каким-либо причинам переставшие получать ее, право на указанную денежную помощь потеряли);

Следует отметить, орган Пенсионного фонда Украины выплачивает пособие в размере 10 месячных пенсий за счет Госбюджета единоразово с первой выплатой пенсии, назначенной по возрасту. Для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, исчисленный в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день ее назначения.

Добавим, что на такое пособие, прежде всего, имеют право работники образования, которые выходят на заслуженный отдых по возрасту. К выслуге лет учитывается работа:

учителей, преподавателей, воспитателей, директоров и других общеобразовательных учебных заведениях;

воспитателей, музыкальных руководителей, директоров (заведующих) и других в дошкольных учебных заведениях;

художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и заместителей во внешкольных учебных заведениях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в декабре в Украине ожидается еще одно повышение пенсий, которое коснется многих граждан.