С 1 декабря украинцев ждет повышение пенсий

Повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных на 3% повлечет за собой увеличение выплат на десятки миллиардов в совокупности

В Украине с первого октября подняли часть пенсий и назначили компенсационные выплаты. В основном это коснулось более пожилой категории украинцев старше 70 лет. Но в декабре ожидается еще одно повышение, которое коснется многих.

С 1 декабря в Украине поднимается прожиточный минимум для потерявших способность работать, как отмечается в "Пенсионном курьере" — на 66 грн. Сумма в итоге составит 2093 грн и ей будет равняться минимальная пенсия. Даже такое повышение на 3% прожиточного минимума ведет к увеличению суммы пенсионных выплат на 70 млрд грн.

Для получателей максимальной пенсии выплаты вырастут на 660 грн до 20930. Также ожидается рост и привязанных к этой сумме социальных выплат — надбавок жертвам нацистов, донорам, шахтерам так, как это было при повышении в июле.

Отметим, что прожиточный минимум в декабре повысится и будет зафиксирован на 2023 год. В следующем году его повышать не планируют из-за сложной ситуации в стране. Но пенсионерам волноваться не стоит — индексацию в марте никто не отменяет.