З 1 грудня на українців чекає підвищення пенсій

Підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних на 3% спричинить збільшення виплат на десятки мільярдів у сукупності

В Україні з першого жовтня підняли частину пенсій та призначили компенсаційні виплати. В основному це торкнулося літньої категорії українців віком від 70 років. Але в грудні очікується ще одне підвищення, яке торкнеться багатьох.

З 1 грудня в Україні підіймається прожитковий мінімум для тих, хто втратив здатність працювати, як зазначається в "Пенсійному кур’єрі" — на 66 грн. Сума в результаті становитиме 2093 грн і їй дорівнюватиме мінімальна пенсія. Навіть таке підвищення на 3% прожиткового мінімуму призводить до збільшення суми пенсійних виплат на 70 млрд грн.

Для одержувачів максимальної пенсії виплати зростуть на 660 грн до 20930. Також очікується зростання і прив’язаних до цієї суми соціальних виплат — надбавок жертвам нацистів, донорам, шахтарям так, як це було за підвищення у липні.

Зазначимо, що прожитковий мінімум у грудні підвищиться і буде зафіксовано на 2023 рік. Наступного року його підвищувати не планують через складну ситуацію в країні. Але пенсіонерам хвилюватися не варто — індексацію у березні ніхто не скасовує.