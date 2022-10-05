Дехто з пенсіонерів може отримати одноразову допомогу у розмірі 10 пенсій: які умови

Розмір допомоги розраховується індивідуально з врахуванням стажу і зарплати, яку особа отримувала під час роботи

Деякі пенсіонери в Україні мають можливість отримати пенсію на шість місяців вперед, але є й такі, кому передбачена виплата від держави у розмірі 10 пенсій. Зокрема, це стосується осіб, які мали право на дострокову пенсію, але вийшли на неї по досягненню віку.

Як пише видання "На пенсії", для отримання додаткової виплати треба відповідати кільком критеріям.

Хто може претендувати на виплату від держави розміром у 10 пенсій

Зазначається, що таку грошову допомогу надають особам:

яким, починаючи з 1.10.2011, було призначено пенсію за віком відповідно до Закону № 1058;

які у день досягнення пенсійного віку працювали у закладах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

які здобули повний страховий стаж на таких посадах (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років);

які до цього не отримували жодного з видів пенсій (тобто особи, які отримували пенсію раніше і з будь-яких причин перестали отримувати її, право на зазначену грошову допомогу втратили);.

Варто зазначити, орган Пенсійного фонду України виплачує допомогу у розмірі 10 місячних пенсій коштом Держбюджету одночасно з першою виплатою пенсії, призначеної за віком. Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення.

Додамо, що на таку грошову допомогу, перш за все, мають право працівники освіти, які виходять на заслужений відпочинок за віком. До вислуги років враховується робота:

вчителів, викладачів, вихователів, директорів та інших в загальноосвітніх навчальних закладах;

вихователів, музичних керівників, директорів (завідувачів) та інших в дошкільних навчальних закладах;

художніх керівників, керівників, завідувачів, директорів та їх заступників в позашкільних навчальних закладах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в грудні в Україні очікується ще одне підвищення пенсій, яке торкнеться багатьох громадян.