Хто може вийти на пенсію достроково – нюанси, про які варто знати

На заслужений відпочинок можна буде вийти достроково

Українці зможуть самі керувати своїми пенсійними виплатами хоч би частково. Поліпшити своє матеріальне становище зможуть ті, хто ще не досяг і 65 років. Зазначимо, що серед них є ті, хто вже може бути пенсіонером достатній довгий час.

Основних причин виходу на пенсію раніше, крім пов’язаних зі станом здоров’я, може бути дві — достроковий вихід на пенсію за вислугою років та працю на небезпечних чи шкідливих роботах. Кожна причина має свої нюанси.

Ті, хто виходить на пенсію за вислугою років можуть зробити це достроково, не досягнувши 55 років. Вийти з вислуги років на пенсію можуть деякі співробітники освіти, охорони здоров’я, соцзабезпечення, працівники авіації та локомотивних бригад, частина співробітників залізничного транспорту та метро, водії вантажівок з небезпечних виробництв, робітники лісозаготівлі, артисти та інші категорії. Їм потрібно мати достатню кількість спецстажу. Для кожної професії він особливий – у законі є деталізація. Обов’язковою умовою є звільнення з місця, де отримали вислугу.

Основні правила виходу на пенсію за вислугою років

Також раніше вийти на пенсію можуть працівники небезпечних та шкідливих виробництв. Є два списки, згідно з якими визначається, коли це можливо і за наявності якогось стажу. Пенсію на пільгових умовах можуть одержати незалежно від місця останньої роботи.

За списком 1 (підземні роботи або з особливо шкідливими та важкими умовами туди) — після 50 років та за наявності атестації робочого місця:

чоловіки — стаж роботи від 20 років 6 міс до 25 років з не менше ніж 10 роками на шкідливих роботах

жінки — від 15 років 6 місяців до 20 років, не менше 7 років і 6 місяців обов’язкової роботи в небезпечних умовах. Для жінки вихід на пенсію збільшується з 45 до 50 років залежно від дати народження.

За списком 2 після досягнення 55 років вийти на пенсію:

чоловіки можуть мати від 25 років 6 місяців до 30 років стажу, з них не менше 12 років 6 місяців на вказаних роботах,

жінки – від 20 років 6 місяців до 25 років, їх щонайменше 10 років на зазначених роботах. Вік виходу пенсію також підвищується залежно від дати народження від 50 до 55 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про можливість вийти на пенсію достроково, якщо вас звільнили майже перед настанням пенсійного віку. Ну майбутнім пенсіонерам із гарною зарплатою може бути вигідно додати собі коштів з урахуванням накопичувальної пенсії.