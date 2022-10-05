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Кто может выйти на пенсию досрочно - нюансы, о которых стоит знать

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Среди пенсионеров могут оказаться еще достаточно молодые люди Новость обновлена 05 октября 2022, 07:47
Среди пенсионеров могут оказаться еще достаточно молодые люди

На заслуженный отдых можно будет выйти досрочно

Украинцы смогут сами управлять своими пенсионными выплатами хотя бы частично. Улучшить свое материально положение смогут те, кто еще не достиг и 65 лет. Отметим, что среди них есть те, кто может уже быть пенсионером достаточное долгое время.

Основных причин выхода на пенсию раньше, кроме связанных с состоянием здоровья, может быть две — досрочный выход на пенсию по выслуге лет и труд на опасных или вредных работах. У каждой причины есть свои нюансы.

Выходящие на пенсию по выслуге лет могут сделать это досрочно, не достигнув и 55 лет. Выйти по выслуге лет на пенсию могут некоторые сотрудники образования, здравоохранения, соцобеспечения, работники авиации и локомотивных бригад, часть сотрудников жд-транспорта и метро, водители грузовиков с опасных производств, рабочие лесозаготовки, артисты и другие категории. Им нужно иметь достаточное количество спецстажа. Для каждой профессии он особенный — в законе есть детализация. Обязательное условие — увольнение с места, где получили выслугу.

Пенсия по выслуге лет
Основные правила выхода на пенсию по выслуге лет

Также раньше выйти на пенсию могут сотрудники опасных и вредных производств. Есть два списка, согласно которым определяется, когда это возможно и при наличии какого стажа. Пенсию на льготных условиях могут получить вне зависимости от места последней работы.

По списку 1 (подземные работы или с особо вредными и тяжелыми условиями туда) — после 50 лет и при наличии аттестации рабочего места:

  • мужчины — стаж работы от 20 лет 6 мес до 25 лет с не менее чем 10 годами на вредных работах
  • женщины — от 15 лет 6 мес до 20 лет, не менее 7 лет и 6 мес обязательной работы в опасных условиях. Для женщины выход на пенсию повышается с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения.

По списку 2 после достижения 55 лет выйти на пенсию:

  • мужчины могут имея от 25 лет 6 месяцев до 30 лет стажа, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах,
  • женщины – от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах. Возраст выхода на пенсию также повышается в зависимости от даты рождения от 50 до 55 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможности выйти на пенсию досрочно, если вас уволили почти перед наступлением пенсионного возраста. Ну будущим пенсионерам с хорошей зарплатой может быть выгодно добавить себе средств с учетом накопительной пенсии.

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#Пенсионный фонд #Пенсия #Выслуга лет