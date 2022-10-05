Кто может выйти на пенсию досрочно - нюансы, о которых стоит знать

На заслуженный отдых можно будет выйти досрочно

Украинцы смогут сами управлять своими пенсионными выплатами хотя бы частично. Улучшить свое материально положение смогут те, кто еще не достиг и 65 лет. Отметим, что среди них есть те, кто может уже быть пенсионером достаточное долгое время.

Основных причин выхода на пенсию раньше, кроме связанных с состоянием здоровья, может быть две — досрочный выход на пенсию по выслуге лет и труд на опасных или вредных работах. У каждой причины есть свои нюансы.

Выходящие на пенсию по выслуге лет могут сделать это досрочно, не достигнув и 55 лет. Выйти по выслуге лет на пенсию могут некоторые сотрудники образования, здравоохранения, соцобеспечения, работники авиации и локомотивных бригад, часть сотрудников жд-транспорта и метро, водители грузовиков с опасных производств, рабочие лесозаготовки, артисты и другие категории. Им нужно иметь достаточное количество спецстажа. Для каждой профессии он особенный — в законе есть детализация. Обязательное условие — увольнение с места, где получили выслугу.

Основные правила выхода на пенсию по выслуге лет

Также раньше выйти на пенсию могут сотрудники опасных и вредных производств. Есть два списка, согласно которым определяется, когда это возможно и при наличии какого стажа. Пенсию на льготных условиях могут получить вне зависимости от места последней работы.

По списку 1 (подземные работы или с особо вредными и тяжелыми условиями туда) — после 50 лет и при наличии аттестации рабочего места:

мужчины — стаж работы от 20 лет 6 мес до 25 лет с не менее чем 10 годами на вредных работах

женщины — от 15 лет 6 мес до 20 лет, не менее 7 лет и 6 мес обязательной работы в опасных условиях. Для женщины выход на пенсию повышается с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения.

По списку 2 после достижения 55 лет выйти на пенсию:

мужчины могут имея от 25 лет 6 месяцев до 30 лет стажа, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах,

женщины – от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах. Возраст выхода на пенсию также повышается в зависимости от даты рождения от 50 до 55 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможности выйти на пенсию досрочно, если вас уволили почти перед наступлением пенсионного возраста. Ну будущим пенсионерам с хорошей зарплатой может быть выгодно добавить себе средств с учетом накопительной пенсии.