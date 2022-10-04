У жовтні ще одна категорія громадян отримає надбавку до пенсії, проте є умова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пенсії переглянуть трьом категоріям українців
У поточному місяці частині українських пенсіонерів поталанить отримати надбавки. Саме у жовтні перерахунок виплат зроблять для українців, яким вже виповнилося 70 років. Надбавка у три сотні гривень відтепер виплачуватиметься щомісячно, проте за умови, що особа має мінімальну необхідну кількість років страхового стажу.
Як повідомляють у пенсійному Фонді, крім вищезгаданої категорії громадян, у жовтні перерахунок торкнеться й мінімальних розмірів військових пенсій за інвалідністю. Відповідно до цього, мінімальні виплати для українців, які отримали інвалідність в результаті бойових дій в країні, в залежності від групи інвалідності та військового звання, отримуватимуть не менше 6 532,50 гривень. Раніше їх пенсія складала 4 396 гривень.
Крім того, до мінімальної пенсії за інвалідністю додадуть надбавки та доплати, тож виплати тепер не будуть нижчими від:
- інвалідність першої групи — 13 175,50 гривень,
- інвалідність другої групи — 10 641,75 гривень,
- третьої групи — 7 297,20 гривень.
Відповідно виплати військовослужбовців, які отримали інвалідність у результаті бойових дій, суттєво зростуть.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що довести страховий стаж для пенсії тепер можна буде і без трудової книжки — як це зробити.