В октябре еще одна категория граждан получит прибавку к пенсии, однако есть условие

Пенсии пересмотрят трем категориям украинцев

В текущем месяце части украинских пенсионеров повезет получить надбавки. Именно в октябре перерасчет выплат будет сделан для украинцев, которым уже исполнилось 70 лет. Прибавка в три сотни гривен теперь будет выплачиваться ежемесячно, однако при условии, что лицо имеет минимальное необходимое количество лет страхового стажа.

Как сообщают в пенсионном Фонде, кроме вышеупомянутой категории граждан, в октябре перерасчет затронет и минимальные размеры военных пенсий по инвалидности. Согласно этому, минимальные выплаты для украинцев, получивших инвалидность в результате боевых действий в стране, в зависимости от группы инвалидности и военного звания, будут получать не менее 6532,50 гривен. Раньше их пенсия составляла 4396 гривен.

Кроме того, к минимальной пенсии по инвалидности добавят надбавки и доплаты, поэтому выплаты теперь не будут ниже:

инвалидность первой группы — 13 175,50 гривен,

инвалидность второй группы — 10 641,75 гривен,

третьей группы — 7 297,20 гривен.

Соответственно, выплаты военнослужащих, получивших инвалидность в результате боевых действий, так жн существенно возрастут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что доказать страховой стаж для пенсии теперь можно будет и без трудовой книжки — как это сделать.