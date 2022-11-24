С 1 декабря в Украине повысится пенсия: у кого и на сколько вырастут выплаты

Приближается последний в этом году перерасчет пенсий

В декабре 2022 года в Украине увеличивается прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Именно к этому показателю "подвязаны" большинство пенсионных выплат. Учитывая это, у определенных категорий пенсионеров увеличатся пенсии в последний раз в текущем году.

Об этом сообщила директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко в эфире телемарафона. Она рассказала о перерасчетах пенсий, которые будут проведены Фондом с 1 декабря 2022 года.

Так, с 1 декабря проведут перерасчет нескольким категориям пенсионеров. Во-первых, предусмотрено изменение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Он увеличится с 2027 до 2093 грн. Именно по этой причине будет произведен перерасчет как минимального, так и максимального размера пенсий.

Кроме того, состоится перерасчет выплат пенсионерам, не достигшим 70 лет. Их минимальная пенсионная выплата не может быть ниже 2500 грн или возрастет пропорционально стажу.

Также возрастут выплаты лиц с инвалидностью в результате аварий на Чернобыльской АЭС.

Охрименко заверила, что перерасчет уже завершен. Начиная с 4 декабря все, кто имеет право, получат пересчитанные пенсионные выплаты.

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