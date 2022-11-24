Выбрать можно только одну: какие виды пенсии получают в Украине

Получать одновременно два вида пенсии нельзя

В Украине существуют четыре вида пенсии и согласно законодательству, человек может выбирать между ними, если ему положены два или более типа. Основная часть украинских пенсионеров получает пенсию по возрасту.

Как отмечают в Пенсионном фонде, ее получают при достижении определенного возраста и при наличии нужного количества лет стажа. Напомним, в 2023 году выйти на пенсию в 60 можно будет только при 30 годах страхового стажа, если его нет — следующие временные окна в 63 и 65 лет.

Еще один вид пенсии, связанные со стажем — за выслугу лет. Он назначается при работе на определенных должностях, но это также единственный вид пенсии, который можно потерять выйдя на работу. Также в Украине можно получать пенсию по инвалидности. Орган медико-санитарной экспертизы определяет группу инвалидности, причину, срок ее действия.

Четвертый вид — пенсия по потере кормильца, когда нетрудоспособные члены семьи получают материальную помощь от государства. Дети имеют на нее право, даже если не содержались погибшим родителей. Отметим, что в ряде случаев на нее могут претендовать и трудоспособные граждане.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что начисленную пенсию умершего родственника можно получить в наследство. Для этого нужно обратиться в ПФУ.