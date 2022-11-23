Один из видов пенсии в Украине вырастет в декабре: кто может его получить

Государство поможет детям и пожилым родителям

В Украине в декабре повышается пенсия у ряда получателей выплат из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных и еще ряда факторов. Среди прочего, повысится пенсия по утрате кормильца-военного.

Как отмечает Пенсионный фонд, на получение такого вида выплат могут претендовать как совершеннолетние родственники, так и дети. Среди получателей — нетрудоспособные члены семьи умершего, которых он содержал.

К ним относятся:

супруг(супруга), родители, если они старше 65 лет, являются людьми с инвалидностью или досягли возраста на 5 лет раньше пенсионного (для родственников погибшего военного),

дети до 18 лет

дети старше 18 лет, если у них есть инвалидность полученная до совершеннолетия,

дети, которые учатся — до окончания обучения, но не более 23 лет,

дети-сироты до 23 лет,

супруг (супруга), один из родителей, брат (сестра), дедушка (бабушка) кормильца вне зависимости от возраста и трудоспособности, если они не работают и присматривают за ребенком погибшего (погибшей) до 8 лет.

Отдельно отмечается, что дети пенсию в связи с потерей кормильца получают даже если они не были на его содержании. Ранее "Телеграф" рассказывал, что получатели пенсии по потере кормильца, как и другие типы пенсионеров, могут получить в "Дие" электронное пенсионное удостоверение. Отметим, что получение пенсий в банках не отменят в связи с отключениями электроэнергии.