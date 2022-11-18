Укр

Пенсионеров порадовали новой услугой: получить удостоверение станет проще

Автор
Инна Сватенко
Дата публикации
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Автор
Электронное удостоверение в "Дие" Новость обновлена 18 ноября 2022, 15:34
Электронное удостоверение в "Дие"

Воспользоваться услугой смогут не все пенсионеры

Украинские пенсионеры после объявления об очередном повышении пенсий порадовали еще одной новостью. Теперь пенсионное удостоверение не придется носить с собой. Получить документ можно будет в онлайн-режиме через сервис "Дия". Об этом рассказывает "Пенсионный курьер" на своей странице в Facebook.

Кто сможет получить электронное удостоверение?

Чтобы электронное удостоверение начало отображаться в "Дие", нужно всего лишь обновить приложение к новой версии. Однако существует определенное условие: документ появится только у пенсионеров, которые оформляли его не раньше 2014 года.

Если гражданин до сих пор использует удостоверение-книжечку, ему следует сначала заказать новое пластиковое удостоверение. Только после этого документ будет отображаться в приложении.

Подать заявку на новое удостоверение можно двумя способами:

  • обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;
  • воспользовавшись порталом электронных услуг ПФУ.

В Фонд также следует обязательно обратиться, если в данных вашего документа допущены ошибки.

Как добавить специальное удостоверение в "Дию"?

Специальное пенсионное удостоверение, оформленное в связи с инвалидностью или потерей кормильца, нужно загружать в "Дию" вручную. Для этого достаточно осуществить несколько простых шагов:

  • пролистать все имеющиеся документы до конца;
  • кликнуть "Добавить документ";
  • выбрать в предложенном меню "Пенсионное удостоверение";
  • нажать "Добавить пенсионное удостоверение".
Пенсионное удостоверение в "Дие" — фото
Специальное пенсионное удостоверение в "Дие"

Электронное пенсионное удостоверение можно проверить с помощью QR-кода, как и другие документы в приложении.

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