Кто из украинцев получит пенсию вне очереди и сразу за несколько месяцев

Пенсии украинцам будут выплачены безотлагательно

В Украине не смотря на войну и, соответственно, ухудшившееся экономическое положение продолжают заботиться о своих гражданах и выплачивать пенсии. Несмотря на то, что левобережье Херсонской области было деоккупировано всего несколько дней назад, всем пенсионерам из этих украинских территорий выплаты будут начислены безотлагательно.

Так, согласно заявлению Минреинтеграции, жители деоккупированной Херсонской области смогут получить свои пенсии вне очереди и сразу за несколько месяцев. Денежные средства будут выдавать в отделениях Укрпочты или переводить на банковскую карту.

Первыми заниматься доставкой выплат начнут мобильные отделения Укрпочты. Они приступят к развозу пенсий сразу после того, как только получат разрешение от военных, поскольку на данный момент в регионе проводятся разминирования и другие стабилизационные мероприятия. Также вскоре свои двери откроют и стационарные отделения. По данным Минреинтеграции, в настоящий момент на Херсонщине работают уже 79 отделений Укрпочты.

В сообщении отмечается, что жителям, которые ранее получали пенсии на карту, для того, чтобы получить деньги на руки, необходимо будет обратиться в любой орган местного самоуправления и подать соответствующее заявление.

Напомним, ранее мы писали о том, кому в Украине по достижению пенсионного возраста начислят пенсию автоматически и что делать, если этого не произошло.

Также мы сообщали о том, что еще одна категория украинцев сможет получать ежемесячную надбавку к своей пенсии.