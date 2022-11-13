Кому в Украине не начислят пенсию автоматически: что делать в этом случае

Какие условия должны быть соблюдены, чтобы получить пенсию автоматически

По достижению пенсионного возраста украинцы имеют право на назначение выплат. Однако кому-то пенсии назначаются автоматически, а кому-то обязательно придется подавать заявление в Пенсионный фонд.

Как пишет издание Факты, на автоматическое начисление пенсионных выплат можно рассчитывать в случае, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о вашем стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка).

В случае, если стажа в реестре недостаточно, то от гражданина потребуется подать заявление в ПФУ. После выполнение данной процедуры пенсия будет начислена. Отметим, что заявление также можно подавать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, что согласно украинскому законодательству, за назначением пенсионных выплат по возрасту в ПФУ необходимо обратиться не позднее трех месяцев со дня достижения соответствующего возраста. В этом случае выплаты будут назначены со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Напомним, ранее мы писали о том, от чего зависит размер пенсии, и почему ПФУ может платить меньше чем должен.

Также мы сообщали о том, кто в Украине может рассчитывать на досрочную пенсию.