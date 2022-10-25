Военная пенсия по выслуге лет: кто имеет право на нее и что для этого нужно

Кто имеет право получать военные пенсии по выслуге лет

В Украине часть людей могут уйти на пенсию досрочно, хотя для этого придется соответствовать некоторым критериям. Например, к таковым относятся люди, которые рассчитывают на получение военной пенсии.

Как сообщает сайт "На пенсии", в украинском законодательстве предусмотрена досрочная пенсия для военнослужащих, однако и с этим есть ряд нюансов, о которых стоит помнить.

Так в случае наличия 20 и более лет чистой военной выслуги, то человек может уйти на пенсию вне зависимости от его возраста. Впрочем, если стаж смешанный, то необходимо дослужиться хотя бы до 45 лет.

Для выхода на отдых в 45 лет необходимо соответствовать одному из следующих критериев:

иметь хотя бы 20 лет чистой выслуги;

иметь 12,5 лет выслуги из 25 лет общего стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы в целом понадобятся тем людям, которые собрались на пенсию. Помимо этого мы объясняли, от чего зависит размер пенсии и ее перерасчет.