Получение помощи в размере 10 пенсий: кто из украинцев имеет на нее право

Такие выплаты можно получить только один раз

В Украине, чтобы улучшить финансовое состояние пенсионеров, правительство часто анонсирует различные надбавки. В частности, некоторые граждане могут получить единовременную помощь в размере 10 пенсий, но только при определенных условиях.

Об этом пишет украинское издание "На пенсии". Как отмечается, лицо должно соответствовать определенному ряду условий. То есть получить такую дополнительную выплату вправе:

лица, которым, начиная с 1 октября 2011 года, была назначена пенсия по возрасту в соответствии с Законом №1058;

лица, которые в день достижения пенсионного возраста работали в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет;

лица, получившие полный страховой стаж в таких должностях (для мужчин это 35 лет, для женщин это 30 лет);

лица, которые до этого не получали ни одного из видов пенсий (т.е. лица, получавшие пенсию раньше и по определенным причинам, перестали получать ее или право на указанную денежную помощь потеряли).

Орган Пенсионного фонда Украины выплачивает помощь в размере десяти месячных пенсий за счет государственного бюджета одновременно с первой выплатой пенсии, назначенной по возрасту. Для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, исчисленный согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день его назначения.

В первую очередь на такую выплату имеют право работники образования, выходящие на заслуженный отдых по возрасту. К выслуге лет учитывается работа. Среди таких претендентов — работники общеобразовательных, дошкольных и внешкольников учебных заведений: воспитатели, учителя, преподаватели, директора, музыкальные руководители, художественные руководители, руководители, заведующие.

Как сообщал "Телеграф" ранее, министр соцполитики Украины Оксана Жолнович рассказала, кто может получить повышение социальных пенсий с 1 декабря.