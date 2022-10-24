Кому ждать повышения пенсий с первого декабря: полный перечень

Повышение социальных выплат в декабре коснется многих украинцев

До конца 2022 года в Украине планируется поднимать прожиточный минимум для трудоспособных лиц, вместе с этим возрастут и пенсии для некоторых граждан. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала министр соцполитики Украины Оксана Жолнович.

Так, с 1 декабря прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность, увеличится более чем на 60 гривен — с 2027 до 2093 грн. При этом возрастут пенсионные выплаты. Размер максимальной пенсии вырастет с 20270 до 20930 грн.

Также повысится пенсия у лиц старше 70 лет, имеющих необходимый страховой стаж (мужчины – 35 и более лет, женщины – 30 и более лет). Их уровень пенсионных выплат составит 3000 гривен. Для граждан, имеющих меньше необходимого стажа, будет установлена минимальная пенсия в размере 2 500 гривен.

"Что касается социальных расходов и пенсий, то, обратите внимание, запланированный в декабре рост прожиточного минимума на 3% повлечет за собой рост всех пенсий в общей сумме на 70 миллиардов гривен", — сказала Жолнович.

Следует отметить, что прожиточный минимум повысится в декабре 2022 года и зафиксируется на следующий год. Индексация пенсий намечена на март 2023 года. В текущем году сумма повышения равнялась 14%. По словам Жолнович, если не провести индексацию, это ухудшит положение пенсионеров как незащищенной категории.

Напомним, ранее издание "Телеграф" информировало читателей о том, что в Украине планируется введение накопительной пенсии. На первом шаге вместо работника будет платить правительство либо работодатель. Такую систему в стране могут внедрить по окончании войны.