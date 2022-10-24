Украинцы могут остаться без пенсий: Шмыгаль назвал условие

Гражданам следует приготовиться к худшему сценарию

В Украине уже закрепили государственный бюджет на следующий год, не предполагающий существенного роста выплат пенсионерам. Это связано главным образом с полномасштабной войной и экономическим положением страны. Есть возможность того, что в ближайшее время украинцы вообще могут остаться как без пенсий, так и без зарплат.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, это может стать одним из катастрофических последствий недостаточной помощи союзников. Так как оборонный бюджет сейчас составляет 60% расходов украинской экономики, она уже исчерпала все свои возможности. Именно поэтому Украине сейчас очень нужна западная финансовая помощь.

"Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности сбережения", — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что финансовая помощь западных партнеров идет на социальные нужды. Однако в худшем случае люди могут остаться без заработной платы и пенсионных выплат.

Как сообщал Телеграф ранее, в Украине выросла средняя пенсия. В Пенсионном фонде также отметили, в каких трех регионах пенсионеры получают самые высокие выплаты.