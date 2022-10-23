Средняя пенсия "подросла": где в Украине платят самые большие пенсии и скольким людям

Большинство пенсионеров в месяц получают менее 4 тысяч гривен

Средняя пенсия в Украине с августа выросла на 102 гривны. По обновленным данным она составила 4 539 грн. Наибольшие доходы получают по среднему показателю пенсионеры трех регионов-лидеров: Киева (6 231 грн), Донецкой (5 749 грн) и Луганской областей (5 309).

Согласно данным Пенсионного фонда, выше среднего также пенсия в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. В остальных регионах средние пенсии ниже.

Аутсайдерами по средней сумме пенсионных выплат стали Тернопольская (3 490 грн), Закарпатская (3 631 грн) и Черновицкая (3 656 грн) области. Стоит отметить, что сумму менее средней пенсии получает большинство пенсионеров Украины: менее 3 тысяч гривен получает более трети украинских пенсионеров — на такую сумму в месяц живут свыше 4 млн людей. Меньшие выплаты также есть, но они малочисленны — чуть более 68,5 тысяч человек. Всего же в стране 62,6% пенсионеров не получают и 4 тысяч гривен.

Количество пенсионеров с размером их пенсий

Ранее "Телеграф" сообщал, что на размер пенсии влияет количество дополнительного стажа. Для тех же кто уже готов стать пенсионером и имеет достаточное количество стажа важно проследить за назначением пенсии и не тянуть с заявлением в ПФУ, если этого не произошло автоматически, чтобы не потерять деньги.