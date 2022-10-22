Пенсию можно серьезно увеличить самому: украинцам рассказали, как это сделать

Размер пенсии при более позднем ее назначении увеличивается

Пенсионные выплаты, которые полагаются каждому украинцу (и которые периодически планово индексируются), можно повысить на довольно ощутимую сумму. В Пенсионном фонде Украины рассказали, как это сделать.

Как говорят в ПФУ, информацию которого цитирует "Телеграф", надбавку можно получить за сверхстаж. Если после наступления 60-летнего возраста у гражданина есть необходимый для выхода на пенсию страховой стаж, но он решит продолжает работать, вступает в силу статья 29 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В соответствии с законом, размер пенсии при более позднем ее назначении увеличивается.

- на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа с месяца, который следует за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до 5 лет;

- на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа с месяца, который следует за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет более 5 лет.

Важно отметить, что учитываются только полные месяцы страхового стажа.

Получается, если отсрочить пенсию на год, можно получить прибавку к пенсии в 6%, если отсрочить на два года — 12%. На три года – в 24%. А при отсрочке выхода на пенсию на 6 лет сумма выплаты вырастет на целых 54% от той, что была изначально.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинцев может лишиться пенсии и какие причины влияют на подобный процесс. Всего есть четыре фактора, из-за которых пожилые люди могут остаться без средств на существование.

Также мы писали о том, кому из пенсионеров в нашей стране упростили процедуру получения пенсионных выплат.