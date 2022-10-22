Пенсію можна серйозно збільшити самому: українцям розповіли, як це зробити

Розмір пенсії при пізнішому її призначенні збільшується

Пенсійні виплати, які належать кожному українцю (і які періодично планово індексуються ), можна підвищити на досить суттєву суму. У Пенсійному фонді України розповіли, як це зробити.

Як кажуть у ПФУ, інформацію якого цитує "Телеграф", надбавку можна отримати за надстаж. Якщо після настання 60-річного віку громадянин має необхідний для виходу на пенсію страховий стаж, але він вирішить продовжувати працювати, набирає чинності стаття 29 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до закону, розмір пенсії при пізнішому її призначенні збільшується.

- на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу з місяця, який йде слідом за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до 5 років;

- на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу з місяця, який йде слідом за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад 5 років.

Важливо, що враховуються лише повні місяці страхового стажу.

Виходить, якщо відстрочити пенсію на рік, можна отримати збільшення до пенсії у 6%, якщо відстрочити на два роки — у 12%. На три роки – у 24%. А при відстроченні виходу на пенсію на 6 років сума виплати зросте на 54% від тієї, що була спочатку.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українців може втратити пенсію та які причини впливають на подібний процес. Усього є чотири фактори, через які люди похилого віку можуть залишитися без коштів на існування.

Також ми писали про те, кому із пенсіонерів у нашій країні спростили процедуру отримання пенсійних виплат.