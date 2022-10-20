К концу года некоторым пенсионерам увеличат выплаты: кого коснется

Вырастет также минимальный размер пенсии для людей с определенным страховым стажем

Часть украинцев с 1 октября начала получать увеличенные пенсии, однако государство продолжается выполнять план индексации выплат. Так, до конца 2022 года некоторые пенсионеры также смогут порадоваться добавке к ежемесячной помощи от государства. "Крайнее" повышение в нынешнем году вступит в силу с 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает "Телеграф". Пенсии увеличатся, конечно же, далеко не у всех, а часть финансов и вовсе привязана к размеру других соцвыплат, существующих в нашем государстве.

В целом же, в начале зимы изменятся:

размеры минимальной и максимальной пенсий, а также составляющие этих выплат, которые считаются, исходя из прожиточного минимума. Это связано с увеличением последнего — до 2093 гривен;

размер минимальной пенсии у людей, старше 70 лет, при страховом стаже не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин – его установят на уровне 2500 гривен.

Тем, чей страховой стаж меньше озвученного выше, минимальная пенсия будет начисляться пропорционально имеющемуся у них и, конечно же, с учетом возросшей "минималки".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро, просто и не выходя из дома узнать, пересчитали ли пенсионеру ежемесячные выплаты.

Также мы рассказывали, от чего в Украине в целом зависит размер пенсии и что учитывается, пока эти выплаты начисляют.