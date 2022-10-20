Повышение пенсии в октябре: на сколько и кому увеличили выплаты

Часть повышений привязана к определенному количеству лет стажа

С 1 октября выросли минимальные пенсии у некоторых украинцев, также в зависимости от возраста увеличились суммы доплаты для самых старших граждан. Всего же повышения дождались 2,8 млн пенсионеров из 10,7 млн.

Данные сообщает Пенсионный фонд. Как отмечают в организации — в среднем размер повышения составил 231 грн. Самой большой по численности категорией, получивших повышение стали неработающие пенсионеры у которых стаж в не менее чем 30/35 лет у женщин и мужчин соответственно. У них пенсионная минималка выросла до 2680 грн.

1,2 млн пенсионеров от 70 до 75 лет получили компенсационную доплату в 300 грн. Также у категории 70+ с наличием стажа, как в категории ранее, минимальная пенсия выросла до 3000 грн. Если стажа меньше — пенсия пропорционально меньше. Пенсии по инвалидности, связанные с военной службой, увеличились в среднем на 701,14 грн у 14,1 тыс пенсионеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с декабря грядет еще одно повышение пенсии — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан — размер перерасчета индивидуален и зависит от ряда показателей. В 2023 году столь частого повышения пенсий не ожидается.