Підвищення пенсії у жовтні: на скільки та кому збільшили виплати

Частина підвищень прив’язана до певної кількості років стажу

З 1 жовтня зросли мінімальні пенсії у деяких українців, також залежно від віку збільшились суми доплати для найстарших громадян. Усього ж підвищення дочекалися 2,8 млн пенсіонерів із 10,7 млн.

Дані повідомляє Пенсійний фонд. Як зазначають в організації, у середньому розмір підвищення становив 231 грн. Найбільшою за чисельністю категорією, що отримали підвищення стали непрацюючі пенсіонери, у яких стаж не менш ніж 30/35 років у жінок і чоловіків відповідно. У них пенсійна мінімалка зросла до 2680 грн.

1,2 млн пенсіонерів від 70 до 75 років отримали компенсаційну доплату 300 грн. Також у категорії 70+ із наявністю стажу, як у категорії раніше, мінімальна пенсія зросла до 3000 грн. Якщо стажу менша — пенсія пропорційно менша. Пенсії з інвалідності, пов’язані з військовою службою, збільшилися в середньому на 701,14 грн у 14,1 тис. пенсіонерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з грудня очікується ще одне підвищення пенсії — у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян — розмір перерахунку індивідуальний і залежить від низки показників. У 2023 році такого частого підвищення пенсій не очікується.