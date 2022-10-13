Чи зростуть пенсії у 2023 році: у Мінсоцполітики пояснили, від чого це залежить

Підвищення рівня соціальних виплат буде, але зовсім незначне

Цього року попри війну в Україні таки відбулося планове підвищення пенсій за віком, однак багато хто вже почав перейматися, що буде з перерахунком виплат наступного року. У Мінсоцполітики з цього приводу зазначили, що бюджет на пенсії у 2023 році є, однак великого підвищення чекати не варто.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Він зазначив, що у бюджет на 2023 рік на виплати було закладено майже 800 мільйонів гривень, з яких 25% — підуть виключно на пенсії (це 223 мільйони).

При цьому підвищення соціальних стандартів у наступному році складе всього 5,4%, адже держава в умовах війни не може собі дозволити більше.

"Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення", — зазначив Музиченко.

Він додав, що першочергово у бюджет заклали фінансування армії, але при першій нагоді, коли будуть успіхи на фронтах, соціальні виплати для населення таки зможуть підвищити.

"На жаль, на наступний рік ми говоримо про те, що це буде бюджет, який передбачає повноцінне і в першу чергу фінансування армії, безпеки та оборони – це пріоритет номер один. Але пріоритет номер два це все-таки соціальні виплати", – додав заступник міністра соціальної політики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невдовзі в Україні запрацює накопичувальна пенсія, яка базуватиметься на відрахуванні певних відсотків "на старість", а пізніше ще й на добровільних внесках.