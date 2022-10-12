В Україні скоротився реальний розмір пенсій: у чому причина

Курс долара суттєво вплинув на розмір реальних пенсій в Україні

Внаслідок падіння курсу гривні щодо долара США українські пенсіонери почали отримувати менші пенсії.

Так, згідно з даними ресурсу Opendatabot, у гривневому еквіваленті за перші шість місяців 2022 року середня пенсія зросла на 17%, а в доларовому на 10%. Тобто до 4437 грн або 152 доларів.

А якщо порівнювати з цифрами аналогічного періоду 2019 року, то сума зросла майже вдвічі у гривні та на 34% у доларовому еквіваленті.

Однак у реальності справи трохи інакші. Так у липні курс гривні помітно просів, а середня пенсія у доларовому еквіваленті знизилася до 121 долара.

При цьому також варто зазначити, що йдеться про середню пенсію, тобто приблизно половина українських пенсіонерів отримують ще менше. Так за даними сервісу, 43% взагалі отримує менш як три тисячі гривень (82 долари).

Втім, чисельність цієї категорії скоротилася, оскільки у 2021 році їх було 54% від усієї кількості пенсіонерів.

Як повідомлялося раніше, частина українських пенсіонерів може втратити надбавки до пенсії та навіть залишитися заборгованими державі.