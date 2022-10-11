Менше половини, але все одно багато – скільки українців отримують пенсії нижче за 3 тисячі гривень

Число таких одержувачів падає, але як і раніше дуже велике

Хоча з 1 жовтня пенсії у деяких українських пенсіонерів і зросли, а у ПФУ заявляють про те, що мінімальна пенсія становить не менше 3 тисяч гривень (при трудовому стажі 35 років у чоловіків та 30 років у жінок), насправді понад 40% пенсіонерів одержують виплати нижче 3 тисяч гривень.

Так, за даними Опендатабот, хоча кількість таких одержувачів і падає, їх, як і раніше, багато – 43%. Втім, натомість зросла кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 000 грн, тепер їх до 6,6%, а від 5000 до 10 000 грн пенсію мають 18,5% пенсіонерів.

Також за рік в Україні знизилася кількість пенсіонерів майже на 200 тисяч та за станом на липень їх в Україні 10 775 414 пенсіонерів.

Також у ПФУ відзвітували про виплату на 10 жовтня майже 20 млрд грн пенсійних виплат, при цьому поки що лише половина коштів, виданих "Укрпошті", дійшли до адресатів.

Наступного року пенсіонерам знову обіцяють підняти пенсію, правда лише один раз – індексувати виплати у зв’язку з інфляцією у березні.