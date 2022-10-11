Меньше половины, но все равно много – сколько украинцев получают пенсии ниже 3 тысяч гривен

Число таких получателей падает, но как и прежде очень велико

Хотя с 1 октября пенсии у некоторых украинских пенсионеров и выросли, а в ПФУ заявляют о том, что минимальная пенсия составляет не менее 3 тысяч гривен (при трудовом стаже в 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин), на деле более 40% пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен.

Так, по данным Опендатабот, хотя число таких получателей и падает, их по-прежнему много – 43%. Впрочем, вместе с тем выросло число пенсионеров, получающих более 10 000 грн теперь их до 6,6%, а от 5000 до 10 000 грн пенсию имеют 18,5% пенсионеров.

Также за год в Украине снизилось число пенсионеров почти на 200 тысяч и по состоянию на июль в Украине 10 775 414 пенсионеров.

Также в ПФУ отчитались о выплате на 10 октября почти 20 млрд грн пенсионных выплат, при этом пока лишь половина средств, выданных "Укрпочте", дошли до адресатов.

В будущем году пенсионерам снова обещают поднять пенсию, правда только один раз – индексировать выплаты в связи с инфляцией в марте.