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Пенсії у 2023 році підвищуватимуться: на коли заплановано індексацію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Якщо ситуація в державі покращиться - виплати будуть своєчасними та можуть збільшитися Новина оновлена 11 жовтня 2022, 08:42
Якщо ситуація в державі покращиться - виплати будуть своєчасними та можуть збільшитися

Пенсіонерам варто чекати виплат у більшому обсязі

В Україні підвищення пенсій у жовтні 2022 року не останнє — очікується збільшення виплат ще й у грудні поточного року. Але з 2023 року ситуація складніша — через військову агресію росії провести всі заплановані підвищення не вийде. Зокрема скасували підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Без цього підвищення у пенсіонерів буде лише одне підвищення суми виплат – внаслідок індексації. Вона за планом має пройти у березні наступного року.

Її розмір зазвичай дорівнює 14%, але через військові дії в Україні заплановано рівень підвищення соціальних стандартів у 5,4%. Соціальні виплати в Україні — друга за пріоритетністю стаття видатків, вище лише фінансове забезпечення армії та Міноборони. Якщо країна матиме змогу — збільшення зроблять.

Як раніше повідомляв "Телеграф", затримки з виплатами пенсій та соціальної допомоги не передбачаються, але можливі через черговість виплат Держказначейством. Першими гроші отримують військові. Для тих, чия пенсія чи дохід надто малі є міжнародні програми допомоги.

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#Пенсійний фонд #Пенсія