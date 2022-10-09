Деякі пенсіонери можуть втратити надбавки до пенсії: у чому справа

Найбільш уважними треба бути пенсіонерам, які вирішили офіційно працевлаштуватися

В України більшість пенсіонерів отримує різноманітні надбавки до виплат — дехто за отриманий понаднормовий стаж, ще частина за вислугу років чи інші заслуги. Однак у випадку, якщо пенсіонер виходить на роботу, він може її втратити. На це звернуло увагу видання "На пенсії".

Як уникнути втрати надбавок до пенсії?

Офіційне працевлаштування впливає на право пенсіонера отримувати різні доплати, надбавки та підвищення. Зокрема, пенсіонери втрачають право на доплату зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, а також на отримання надбавок за утримання дитини до 18 років та пенсії за вислугу років. Саме тому далеко не кожен з пенсіонерів поспішає повідомляти у Пенсійний Фонд про вихід на офіційну роботу.

Українців попереджають, що після того, як пенсіонер офіційно влаштовується на роботу, йому необхідно у 10-денний термін повідомити ПФУ про зміну свого статусу. Якщо цього не зробити, то може виникнути переплата пенсії. Коли це з'ясується, то у пенсіонера попросять повернути переплачені йому кошти, або ж стягнуть їх у судовому порядку.

Повідомити про офіційне працевлаштування пенсіонери можуть онлайн через сайт Пенсійного фонду України. Таким же чином можна повідомити й про звільнення з роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців може претендувати на пенсії від міжнародних організацій.