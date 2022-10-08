Підвищень пенсії у наступному році не буде? У Мінсоці пояснили від чого це залежить

Підвищення соціальних виплат у наступному році може не бути

В Україні, попри війну, провели планове підвищення пенсій, проте наступного року такого може і не бути.

Як повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі єдиного марафону українських новин, у бюджеті на 2023 рік закладено близько 800 мільйонів гривень, з яких 223 підуть на виплату пенсій.

При цьому він додав, що наступного року розмір підвищення соціальних стандартів закладено на рівні 5,4%, що звичайно є невеликою сумою, проте більше Україна дозволити собі не може.

"Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, у соціально-економічному плані, то, звісно, у пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення", — додав Музиченко.

Він наголосив, що насамперед бюджет на наступний рік передбачає насамперед фінансування видатків Міністерства оборони та ЗСУ, проте соціальні виплати залишаються другим пріоритетом і у разі появи можливостей їх буде підвищено.

Як повідомлялося раніше, глава Мінсоцу повідомила, що всупереч війні та руйнації цілих секторів економіки, соціальні виплати виплачуватимуть вчасно.