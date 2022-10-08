Повышений пенсии в следующем году не будет? В Минсоце объяснили от чего это зависит

Повышения социальных выплат в следующем году может не быть

В Украине несмотря на войну провели плановое повышение пенсий, однако в следующем году такового может и не быть.

Как сообщил замминистра социальной политики Виталий Музыченко в эфире единого марафона украинских новостей, в бюджете на 2023 год заложено около 800 миллионов гривен, из которых 223 уйдет на выплату пенсий.

При этом он добавил, что в следующем году размер повышения социальных стандартов заложен на уровне в 5,4%, что конечно же является небольшой суммой, однако больше Украина позволить себе не может.

"Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения", — добавил Музыченко.

Он подчеркнул, что в первую очередь бюджет на следующий год предусматривает в первую очередь финансирование расходов Министерства обороны и ВСУ, однако социальные выплаты остаются вторым приоритетом и в случае появления возможностей они будут повышены.

Как сообщалось ранее, глава Минсоца сообщила, что вопреки войне и разрушения целых секторов экономики, социальные выплаты будут выплачиваться вовремя.