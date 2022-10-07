Пенсионеры без стажа могут получать почти 4 тысячи гривен: кого это коснется

Помощь хотят выделять тем, кто в ней нуждается больше всего

Часть украинцев может рассчитывать на существенное увеличение социальной пенсии. Речь идет о людях, которые вопреки росту цен и инфляции продолжают получать меньше 2000 гривен.

Как сообщает GSMinfo, в Минсоцполитики считают, что 2000 гривен в месяц это уже за чертой бедности, а людям получающим такую помощь приходится выживать. Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что в настоящее время доход человека в Украине не может быть ниже 3000 гривен.

Отмечается, что украинское правительство ведет активную работу над тем, чтобы повысить эту помощь до 3000, а в некоторых случаях и до 3700 гривен, что на 50% выше прожиточного минимума.

Впрочем, на такое повышение могут рассчитывать далеко не все.

В Минсоце хотят, чтобы деньги получили те, кто в этом действительно нуждается, то есть, к примеру, одинокие люди с инвалидностью или хроническими болезнями. При этом надбавка не будет привязана к прожиточному минимуму, как это было раньше и скорее всего будет назначаться в индивидуальном порядке.

Социальная помощь выдается людям, которые к моменту выхода на пенсию в 65 лет не имели необходимого количества страхового стажа. Увеличенные выплаты планируют выдавать тем, у кого не нашлось стажа не из-за возраста, а из-за невозможности продолжать работать. Из-за войны в Украине таких людей стало больше и все они нуждаются в помощи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Пенсионном фонде Украины сообщили, как действовать в случае гибели пенсионера-кормильца семьи, чья смерть не задокументирована в связи с военными действиями.