Пенсіонери без стажу можуть отримувати майже 4 тисячі гривень: кого це торкнеться

Допомогу хочуть виділяти тим, хто її потребує найбільше

Частина українців може розраховувати на значне збільшення соціальної пенсії. Йдеться про людей, які всупереч зростанню цін та інфляції продовжують отримувати менше ніж 2000 гривень.

Як повідомляє GSMinfo, у Мінсоцполітики вважають, що 2000 гривень на місяць це вже за межею бідності, а людям, які отримують таку допомогу, доводиться виживати. Крім того, у відомстві наголошують, що наразі дохід людини в Україні не може бути нижчим за 3000 гривень.

Зазначається, що український уряд веде активну роботу над тим, щоб підвищити цю допомогу до 3000, а в деяких випадках і до 3700 гривень, що на 50% вище за прожитковий мінімум.

Втім, на таке підвищення можуть розраховувати не всі.

У Мінсоці хочуть, щоб гроші отримали ті, хто цього справді потребує, тобто, наприклад, самотні люди з інвалідністю або хронічними хворобами. При цьому надбавка не буде прив’язана до прожиткового мінімуму, як це було раніше і швидше за все призначатиметься в індивідуальному порядку.

Соціальна допомога надається людям, які на момент виходу на пенсію у 65 років не мали необхідної кількості страхового стажу. Збільшені виплати планують видавати тим, у кого не знайшлося стажу не через вік, а через неможливість продовжувати працювати. Через війну в Україні таких людей побільшало і всі вони потребують допомоги.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Пенсійному фонді України повідомили, як діяти у разі загибелі пенсіонера-годувальника сім’ї, чия смерть не задокументована у зв’язку з воєнними діями.