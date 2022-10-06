Еще одно повышение пенсий до конца года: когда и на сколько увеличатся выплаты

Пересчет произойдет на фоне повышения прожиточного минимума

В Украине в начале октября прошел плановый перерасчет пенсий, после которого сразу несколько категорий украинцев получили надбавки. До конца текущего года пенсионерам дадут надбавки к выплатам еще один раз – это произойдет 1 декабря.

Как передает "На пенсии", очередная волна надбавок к пенсионным выплатам состоится на фоне повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Отмечается, что вместе с прожиточным минимумом минимальная пенсия с 1 декабря вырастет с 2027 гривен до 2093 года (на 66 гривен), а максимальная — с 20270 до 20930 гривен (на 660 гривен). Кроме того, возрастут ежемесячные надбавки к пенсии за сверхнормативный стаж.

Также ожидается увеличение минимальной заработной платы – ее размер с 6500 повысит до 6700 гривен. В связи с этим, согласно закону, минимальная пенсия граждан, достигших 65-летнего возраста, автоматически достигнет размера 2680 гривен, ведь она не может быть ниже 40% от минимальной

Напомним, что некоторые украинцы, выходящие на заслуженный отдых по достижению возраста, могут претендовать на единовременную выплату от государства в размере 10 пенсий. Прежде всего, это касается лиц, уходящих на пенсию по выслуге лет.

Ранее "Телеграф" сообщал о тонкостях досрочного выхода на пенсию в Украине — кто на это имеет право и при каких условиях.