Ще одне підвищення пенсій до кінця року: коли та на скільки збільшаться виплати

Перерахунок відбудеться на тлі зростання прожиткового мінімуму

В Україні на початку жовтня відбувся плановий перерахунок пенсій, після якого одразу кілька категорій українців отримали надбавки. До кінця поточного року пенсіонерам дадуть надбавки до виплат ще один раз — це відбудеться 1 грудня.

Як передає видання "На пенсії", чергова хвиля надбавок до пенсійних виплат відбудеться на тлі підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Зазначається, що разом з прожитковим мінімумом мінімальна пенсія з 1 грудня зросте з 2027 гривень до 2093 (на 66 гривень), а максимальна — з 20 270 до 20 930 гривень (на 660 гривень). Крім цього, зростуть щомісячні надбавки до пенсії за наднормативний стаж.

Також очікується збільшення мінімальної заробітної плати — її розмір з 6500 підвищить до 6700 гривень. У зв'язку з цим, згідно з законом, мінімальна пенсія громадян, які досягли 65-річного віку, автоматично досягне розміру 2680 гривень, адже вона не може бути нижчою за 40% від мінімальної

Нагадаємо, що деякі українці, які виходять на заслужений відпочинок по досягненню віку, можуть претендувати на одноразову виплату від держави у розмірі 10 пенсій. Перш за все, це стосується осіб, які йдуть на пенсію за вислугою років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про тонкощі дострокового виходу на пенсію в Україні — хто на це має право та за яких умов.