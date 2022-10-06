Рус

А яка у вас буде пенсія? Як підрахувати виплати заздалегідь

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Відразу можна дізнатися – чи вистачить пенсії на життя Новина оновлена 06 жовтня 2022, 08:13
Відразу можна дізнатися – чи вистачить пенсії на життя

В Україні можна скористатися пенсійним калькулятором

Зростання пенсійних виплат — одна з новинок жовтня 2022 року. Але ті українці, хто ще працює, вже можуть дізнатися, яка пенсія їм світить у майбутньому. Для цього на сайті Пенсійного фонду є спеціальний функціонал — "Пенсійний калькулятор".

Для того, щоб ним скористатися, необхідно увійти на портал за допомогою електронного підпису. Користувачеві доступна інформація для нього та його трудова діяльність з реєстру. Порахувати пенсію можна буде запровадивши різні умови, наприклад, як з наявними даними, так і з урахуванням майбутнього стажу на дату настання пенсійного віку.

Як порахувати свою пенсію

  1. Вибрати спосіб підрахунку.
  2. Перевірити персональні дані та дозаповнити якщо чогось не вистачає.
  3. Додати періоди роботи, якщо є така потреба.
  4. Натиснути кнопку "Зберегти та підрахувати".
Пенсійний калькулятор
Пенсійний калькулятор

Вибір методу підрахунку є важливим, оскільки він показує, чи має користувач право на пенсію по досягненню певного віку. Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні готуються запустити накопичувальну пенсію. Частина громадян завдяки особливостям свого трудового шляху може стати пенсіонером набагато раніше, ніж це зазвичай буває.

Теги:
#Пенсійний фонд #Пенсія