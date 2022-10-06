А яка у вас буде пенсія? Як підрахувати виплати заздалегідь

В Україні можна скористатися пенсійним калькулятором

Зростання пенсійних виплат — одна з новинок жовтня 2022 року. Але ті українці, хто ще працює, вже можуть дізнатися, яка пенсія їм світить у майбутньому. Для цього на сайті Пенсійного фонду є спеціальний функціонал — "Пенсійний калькулятор".

Для того, щоб ним скористатися, необхідно увійти на портал за допомогою електронного підпису. Користувачеві доступна інформація для нього та його трудова діяльність з реєстру. Порахувати пенсію можна буде запровадивши різні умови, наприклад, як з наявними даними, так і з урахуванням майбутнього стажу на дату настання пенсійного віку.

Як порахувати свою пенсію

Вибрати спосіб підрахунку. Перевірити персональні дані та дозаповнити якщо чогось не вистачає. Додати періоди роботи, якщо є така потреба. Натиснути кнопку "Зберегти та підрахувати".

Пенсійний калькулятор

Вибір методу підрахунку є важливим, оскільки він показує, чи має користувач право на пенсію по досягненню певного віку. Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні готуються запустити накопичувальну пенсію. Частина громадян завдяки особливостям свого трудового шляху може стати пенсіонером набагато раніше, ніж це зазвичай буває.