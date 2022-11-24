З 1 грудня в Україні підвищиться пенсія: у кого і на скільки виростуть виплати

Наближається останній у цьому році перерахунок пенсій

У грудні 2022 року в Україні збільшується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Саме до цього показника "підв’язано" більшість пенсійних виплат. Враховуючи це, у певних категорій пенсіонерів зростуть пенсії в останній раз у поточному році.

Про це повідомила директорка Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко в ефірі телемарафону. Вона розповіла про перерахунки пенсій, які будуть проведені Фондом з 1 грудня 2022 року.

Так, з 1 грудня проведуть перерахунок декільком категоріям пенсіонерів. По-перше, передбачено зміну прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він збільшиться з 2027 до 2093 грн. Саме з цієї причини буде проведено перерахунок як мінімального, так і максимального розміру пенсій.

Крім того, відбудеться перерахунок виплат пенсіонерам, які не досягли 70 років. Їхня мінімальна пенсійна виплата не може бути нижчою ніж 2500 грн або зросте пропорційно до стажу.

Також зростуть виплати осіб із інвалідністю внаслідок аварій на Чорнобильській АЕС.

Охріменко запевнила, що перерахунки вже завершили. Починаючи з 4 грудня всі, хто мають право, отримають перераховані пенсійні виплати.

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