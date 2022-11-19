Не лише прожитковий мінімум: як виростуть пенсії та виплати у грудні

При минулому підвищенні прожиткового мінімуму знайшло чимало невдоволених сумами

У грудні в Україні збільшать мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Це спричиняє підвищення мінімальної пенсії до 2093 грн.

Окрім зміни суми мінімальної та максимальної пенсії, зміна прожиткового мінімуму впливає на інші виплати, у тому числі й пенсійні. Видання "На пенсії" наголошує, що це впливає на суму аліментів, на допомогу з безробіття, виплати на дітей (наприклад, до 6 років стануть 2272 грн).

Через зростання прожиткового мінімуму зростуть: пенсії за особливі заслуги перед Україною, мінімальні виплати пенсії людям з інвалідністю через аварію на ЧАЕС та війну, учасникам бойових дій, жертвам нацистів, пенсійна мінімалка для шахтарів.

Розраховувати на значне зростання пенсії не варто — при минулому підвищенні прожиткового мінімуму в липні великі пенсійні виплати отримали 4,8 млн осіб, але середній розмір підвищення трохи перевищив 45 грн, копійчані суми викликали обурення українців. Все сталося через те, що на пенсію впливають багато факторів, і її сума визначається індивідуально.

Як раніше розповідав "Телеграф", на призначення пенсії впливають три фактори, маючи неточності у яких у Пенсійному фонді пенсію можуть "урізати". Варто також бути уважними майбутнім пенсіонерам – у 2023 році для виходу на пенсію змінилася необхідна сума стажу.