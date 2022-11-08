Польська пенсія: скільки платять і хто з українців може її отримати

З початку осені польські пенсії вже встигли отримати 3276 громадян України

Громадяни України, які заробили у Польщі стаж та сплачували там соціальні внески, можуть розраховувати на отримання польської пенсії.

У 2012 році між Україною та Польщею було підписано угоду про соціальне забезпечення. Спочатку воно було спрямоване на те, щоб українці мали змогу отримувати свої пенсії, зароблені в Україні. З початком війни ця угода набула нового застосування. Так, українці, які постійно проживають на території Польщі, можуть отримувати пенсію навіть за мінімальних соціальних внесків. Про це повідомляє видання money.pl. Для цього необхідно, щоб загальний трудовий стаж громадянина України був таким:

Для жінок – 20 років;

Для чоловіків – 25 років.

На сьогодні сума мінімальної виплати складає 1 338,44 злотих (10 460 грн). Зазначається, що з наступного року її буде підвищено до 1 588,44 злотих (12 415 грн).

Зазначається, що громадяни України, які легально працювали в Польщі, мають можливість отримувати пенсійні виплати за періоди роботи в обох країнах пропорційно. Частина виплат буде розрахована та виплачена до ПФУ. А якщо українець пропрацює у Польщі хоча б місяць, він також має право на польську пенсію за цей час.

Як пояснили в управлінні соціального страхування (ZUS), спочатку йде розрахунок суми допомоги, яку пенсіонер отримав би за весь страховий стаж, придбаний у Польщі. Після цього йде розрахунок фактичної суми виплат за час роботи у Польщі. За підсумками, якщо в загальній сумі пенсія виходить меншою за польську мінімальну, то Польща доплачуватиме різницю до 1338,44 злотих.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року деяким пенсіонерам в Україні варто очікувати підвищення пенсії. Причиною перерахунку є підвищення прожиткового мінімуму.