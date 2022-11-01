Пенсія в листопаді залишиться незмінною, але є нюанс: як отримати надбавку

У листопаді частина пенсіонерів претендує на перерахунок пенсій

Після жовтневого підвищення пенсій та мінімальної заробітної плати в Україні останній місяць осені не передбачає такого перерахунку. У листопаді суми виплат пенсіонерам залишаться на колишньому рівні, проте деякі з українців все ж таки можуть отримати більше, ніж минулого місяця.

Як йдеться у матеріалі "Телеграфу", доплату до пенсії зможуть отримати ті, хто не встиг зробити це у жовтні. Виплати здійснюватимуться з 4 по 25 листопада 2022 року.

Так, у листопаді жодного зростання пенсійних виплат не очікується. Після жовтневого перерахунку, під час якого доплату отримали пенсіонери віком від 70 років та низка інших категорій, у листопаді жодних доплат не буде.

Якщо ж хтось пенсіонерів не отримав підвищеної суми до 25 жовтня, то йому потрібно у листопаді звернутися до Пенсійного фонду України, щоб той зробив перерахунок. Отримати гроші можна буде з 4 до 25 числа.

Згідно з графіком фінансування, який оприлюднив Пенсійний фонд України, виплати пенсій за листопад мають розпочатися з 2 листопада.

Як раніше повідомляв "Телеграф", останнє цього року підвищення сум пенсій заплановано на грудень. Вже відомо, на скільки збільшаться пенсії.